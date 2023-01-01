Dünyanın En Doğru Karbon Yönetim Platformu Doğruluktan ödün vermeden ürünlerin, varlıkların ve tedarik zincirlerinin karbon etkisini hızla hesaplayın. Arbor, verileri uzman rehberliğiyle eşleştirilen eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürerek bilinçli karbon stratejinizin önünü açıyor.

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