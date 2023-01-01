WebCatalog
Vidby

Vidby

vidby.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Vidby çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

70 dile hızlı ve doğru video çevirisi ve dublajı için yapay zeka destekli yazılım. İçeriğinizin kalitesinden ödün vermeden, hemen hemen her dilde, ihtiyaç duyduğunuz hızda erişilebilir olmasını sağlayın. Videoları 24 saat içinde %99-100 doğrulukla çevirin ve çoğaltın.

Web Sitesi: vidby.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Vidby ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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