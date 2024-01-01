Wordly
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Web Sitesi: wordly.ai
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Wordly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
AI Translation and Captioning Make meetings & events more inclusive, accessible, and engaging. Live Two-way Translation for 50+ Languages Listen to Audio or Read Text In-person, Virtual, Webinar, & Video Formats High Quality, Easy Setup, Very Affordable Over 2 Million Users | Rated #1 on G2
Web Sitesi: wordly.ai
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