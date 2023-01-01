WebCatalog
Vimeo Livestream

Vimeo Livestream

livestream.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Vimeo Livestream çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Güvenebileceğiniz canlı yayın çözümleri. İlgi çekici sanal etkinlikleri canlı yayınlamayı, uzaktaki iş gücünüze ulaşmayı ve bir abonelik kanalı başlatmayı kolaylaştırıyoruz.

Web Sitesi: livestream.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Vimeo Livestream ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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