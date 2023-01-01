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Google Translation Hub

Google Translation Hub

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Web Sitesi: cloud.google.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Google Translation Hub çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Fast translation. Format retention. Transparent pricing. Make your documents multilingual with a single click. Translate from 1 to many languages in a single step! Easily translate content into 135 languages with an intuitive, business-user-friendly interface and integrate human feedback where required. Translation Hub makes it possible for enterprises to customize and manage translation workloads at a previously unachievable scale and cost. - Fast translation for PDF’s, Word and Powerpoints - Full format retention - Customize translations with your own models or use Google's Neural Machine Translation model - Single, transparent pricing

Web Sitesi: cloud.google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Google Translation Hub ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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