Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Fast translation. Format retention. Transparent pricing. Make your documents multilingual with a single click. Translate from 1 to many languages in a single step! Easily translate content into 135 languages with an intuitive, business-user-friendly interface and integrate human feedback where required. Translation Hub makes it possible for enterprises to customize and manage translation workloads at a previously unachievable scale and cost. - Fast translation for PDF’s, Word and Powerpoints - Full format retention - Customize translations with your own models or use Google's Neural Machine Translation model - Single, transparent pricing

Web Sitesi: cloud.google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Google Translation Hub ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.