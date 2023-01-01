Intento, küresel şirketlerin aynı bütçeyle 20 kat daha fazla çeviri yapmasına olanak tanır ve Makine Çevirisi ve Yapay Zeka aracılığıyla müşteri ve çalışan deneyimlerini 450'den fazla dilde anında çok dilli hale getirir.

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