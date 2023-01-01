Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Çok dilli web sitelerinin ve uygulama içeriğinin oluşturulmasını yönetmek için Transifex ile entegre olun. Çevirileri sipariş edin, çevirinin ilerleme durumunu görün ve TM gibi araçlar.

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