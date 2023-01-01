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Transifex

Transifex

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Web Sitesi: transifex.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Transifex çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Çok dilli web sitelerinin ve uygulama içeriğinin oluşturulmasını yönetmek için Transifex ile entegre olun. Çevirileri sipariş edin, çevirinin ilerleme durumunu görün ve TM gibi araçlar.

Web Sitesi: transifex.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Transifex ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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