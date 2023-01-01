WebCatalog
XTM Cloud

XTM Cloud

login.xtm.cloud

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde XTM Cloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Malzemenin birden çok bölgede yerelleştirilmesi ve dağıtılması karmaşıktır. Basit, ölçeklenebilir ve sağlam bir çeviri çözümüne ihtiyacınız var. XTM çeviri yönetim sistemi (TMS), yerelleştirilmiş içeriğinizi birden çok dile daha hızlı ve daha uygun maliyetle sunmanıza yardımcı olacaktır.

Web Sitesi: login.xtm.cloud

Yasal Uyarı: WebCatalog, XTM Cloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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