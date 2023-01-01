Malzemenin birden çok bölgede yerelleştirilmesi ve dağıtılması karmaşıktır. Basit, ölçeklenebilir ve sağlam bir çeviri çözümüne ihtiyacınız var. XTM çeviri yönetim sistemi (TMS), yerelleştirilmiş içeriğinizi birden çok dile daha hızlı ve daha uygun maliyetle sunmanıza yardımcı olacaktır.

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