Büyüme için oluşturulmuş yerelleştirme platformu. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, kendi dillerinde yerel deneyimler sunarak uygulama kullanıcıları, çevrimiçi alışveriş yapanlar, web tarayıcıları ve oyun oyuncularından oluşan yepyeni bir kitleye ulaşın.

Web Sitesi: lokalise.com

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