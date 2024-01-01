TransLinguist, web seminerleri, konferanslar, eğitimler, belediye binaları ve atölye çalışmaları dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler için uzaktan ve hibrit çok dilli iletişime olanak tanıyan gelişmiş bir platformdur. Öncelikle çok dilli gerçek zamanlı çeviri yetenekleriyle öne çıkıyor ve bu da onu küresel erişim ve kapsayıcılık için çabalayan şirketler için ideal bir araç haline getiriyor. TransLinguist, diğer kapsamlı çözümlerin yanı sıra uzaktan video tercümesi, canlı altyazılar ve altyazılar, işaret dili tercümesi ve şirket içi geliştirilen TransLinguist Konuşma Yapay Zekası özelliklerini içerir. Platform aynı zamanda çeviri, transkripsiyon, transkripsiyon, altyazı ve resim yazısı, düzenleme ve düzeltmenin yanı sıra makine çevirisi post-düzenleme, seslendirme, web ve uygulama yerelleştirmesi vb.'yi kapsayan dille ilgili geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. TransLinguist, Devlet/STK, Finans, Seyahat ve Otelcilik, E-öğrenme ve Eğitim, Mühendislik ve BT ve daha fazlasını içeren çeşitli sektörlere hitap etmektedir. Platform, kullanıcılarına güvenli bir ortam vaat ederek veri güvenliğine önemli bir odaklanmanın altını çiziyor. Kullanıcılar, TransLinguist'e geçtikten sonra izleyici etkileşiminde bir artış olduğunu ve kayda değer maliyet tasarrufu sağladığını bildirdi. Genel olarak TransLinguist, dil engellerini kullanıcı dostu bir şekilde ortadan kaldırmayı ve etkili küresel iletişimin yolunu açmayı amaçlamaktadır.

Web Sitesi: translinguist.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TransLinguist ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.