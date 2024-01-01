AudioHarvest, podcat, sosyal medya ve web üzerinde sesli pazarlama içeriği oluşturur ve dağıtır AudioHarvest, çevrimiçi olarak yayınlanan içerikten harika ses deneyimleri yaratır; bu, müşterilerin hem yerinde izleyici deneyimini zenginleştirmesine hem de yeni oluşturulan ses içeriğinin podcast dağıtımı yoluyla yeni izleyicilere ulaşmasına olanak tanır. AudioHarvest platformu, kullanıcıların içeriği okumak yerine bir ses widget oynatıcısı aracılığıyla dinlemesine olanak tanıyarak ziyaretçinin müşterinin çevrimiçi içeriğine ilişkin deneyimini zenginleştirir. İzleyicilerin en son çıkan bölümlerle ilgili güncel bilgilere sahip olabilmesi için bu içeriği podcast olarak da oluşturup dağıtıyoruz. AudioHarvest platformu tamamen otomatiktir: Ses deneyimleri için en uygun çevrimiçi içeriği seçeriz ve ardından bunu bir ses widget oynatıcısı olarak müşterinin web sitesine geri yerleştiririz.

Web Sitesi: audio-harvest.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AudioHarvest ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.