Adauris, Dezeen ve The Stanford Daily dahil olmak üzere dünyanın en büyük dijital medya şirketlerinden bazıları için uçtan uca üretken ses prodüksiyonu sunan bir ses yapay zeka şirketidir. Her gün dünya çapında tanınan düzinelerce marka, yazılı içeriği yeniden düzenlemek ve dağıtımlarını genişletmek için Adauris'in platformunu kullanıyor. Öne çıkan özelliklerinden bazıları şunlardır: * Yüksek Kaliteli Anlatımlar: Yapay zekadan yararlanan Ad Auris, makalelerin net ve doğal ses veren ses versiyonlarını üretir. * Çeşitli Ses Seçenekleri: Tercihinize uygun bir dizi premium ses arasından seçim yapın. * Çok Dilli Destek: Küresel bir kitleye hitap eden Ad Auris, birden fazla dili destekler. * Özelleştirilebilir Oynatma: Anlatımın hızını ve tonunu beğeninize göre ayarlayın. * Popüler Platformlarla Entegrasyon: Ses içeriğinizi Spotify ve Apple Podcasts gibi platformlarda dağıtın. * Analitik Kontrol Paneli: Ses içeriğinizin performansını ve etkileşimini izleyin. * CMS Entegrasyonları: İçerik yönetim sisteminizle sorunsuz bir şekilde entegre olun. * Erişilebilirlik: İçeriği görme engelli veya okuma güçlüğü çeken kişiler için daha erişilebilir hale getirmek.

Web Sitesi: adauris.ai

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