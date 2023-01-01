WebCatalog
Ad Auris

Ad Auris

play.ad-auris.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ad Auris çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hareket halindeyken makaleleri dinleyin! Duymak istediğiniz makalelerin sesli versiyonlarını oluşturun. Onları buradan ve Spotify gibi platformlardan dinleyin.

Web Sitesi: play.ad-auris.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ad Auris ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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