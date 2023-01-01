WebCatalog
Amazon Cloud Cam

Amazon Cloud Cam

cloudcam.amazon.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Amazon Cloud Cam çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Cloud Cam uygulamasıyla Cloud Cam akışınıza gittiğiniz her yerden erişebilirsiniz. 7/24 check-in yapmak ve her etkinliği yakalamak için Cloud Cam uygulamasını kullanın. Gün boyunca kaydedilen önemli etkinlikleri tekrar oynatın. Mutfak ve oturma odası gibi izleme görünümlerini kolayca ayırt etmek için kameralarınıza ad verin. İki yönlü ses ile yatma zamanı geldiğinde dinleyin veya çocuklarınıza haber verin. Hatta en önemli bölgeleri vurgulayarak uyarıları özelleştirebilirsiniz.

Web Sitesi: cloudcam.amazon.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Amazon Cloud Cam ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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