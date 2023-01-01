Amazon Cloud Cam

Cloud Cam uygulamasıyla Cloud Cam akışınıza gittiğiniz her yerden erişebilirsiniz. 7/24 check-in yapmak ve her etkinliği yakalamak için Cloud Cam uygulamasını kullanın. Gün boyunca kaydedilen önemli etkinlikleri tekrar oynatın. Mutfak ve oturma odası gibi izleme görünümlerini kolayca ayırt etmek için kameralarınıza ad verin. İki yönlü ses ile yatma zamanı geldiğinde dinleyin veya çocuklarınıza haber verin. Hatta en önemli bölgeleri vurgulayarak uyarıları özelleştirebilirsiniz.

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