WebCatalog
uTalk

uTalk

utalk.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde uTalk çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

DİLLERİ HIZLI ÖĞRENİN: uTalk sonuç alır çünkü duyduğunuz her kelime yeni dilinizdedir ve baştan itibaren konuşur, dinler ve anlarsınız.

Web Sitesi: utalk.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, uTalk ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Justlearn

Justlearn

justlearn.com

Transparent Language

Transparent Language

transparent.com

LingQ

LingQ

lingq.com

French Together

French Together

app.frenchtogether.com

Fluenz

Fluenz

online.fluenz.com

LinGo Play

LinGo Play

lingo-play.com

Mondly

Mondly

mondly.com

Drops

Drops

app.languagedrops.com

Ad Auris

Ad Auris

play.ad-auris.com

Learn AdaCore

Learn AdaCore

learn.adacore.com

Glossika

Glossika

ai.glossika.com

GAJIX

GAJIX

app.gajix.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası