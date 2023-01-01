WebCatalog
Glossika

Glossika

ai.glossika.com

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Ders çalışıyorsunuz ama hâlâ hedef dilinizi konuşamıyor musunuz? Beş yaşında bir çocuk neredeyse bir milyon cümle konuşmuştur. Doğal konuşmaya yol açan şey ders kitapları ya da gramer alıştırmaları değil, bu tekrarlardır. Glossika, doğal dilleri yapı ve zorluğa göre sıralayarak dil öğrenenlere herhangi iki dil arasında hafıza, telaffuz ve akıcılık becerileri kazandırır.

Web Sitesi: ai.glossika.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Glossika ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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