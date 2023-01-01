Ders çalışıyorsunuz ama hâlâ hedef dilinizi konuşamıyor musunuz? Beş yaşında bir çocuk neredeyse bir milyon cümle konuşmuştur. Doğal konuşmaya yol açan şey ders kitapları ya da gramer alıştırmaları değil, bu tekrarlardır. Glossika, doğal dilleri yapı ve zorluğa göre sıralayarak dil öğrenenlere herhangi iki dil arasında hafıza, telaffuz ve akıcılık becerileri kazandırır.

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