Duden
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Web Sitesi: duden.de
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Duden çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Web Sitesi: duden.de
Yasal Uyarı: WebCatalog, Duden ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
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Encyclopædia Britannica
britannica.com
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howtopronounce.com
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ai.glossika.com
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fluently.so
Oxford Learner’s Dictionaries
oxfordlearnersdictionaries.com
Business Insider
businessinsider.com
Yandex Translate
translate.yandex.com
Deutsche Bank
db.com
Merriam-Webster Dictionary
merriam-webster.com
Doucards
duocards.com
Forvo
forvo.com
TheFreeDictionary.com
thefreedictionary.com