Düden (Almanca telaffuzu: [ˈduːdn̩]), ilk olarak 1880'de Konrad Düden tarafından ve daha sonra Bibliographisches Institut GmbH tarafından yayınlanan bir Alman dili sözlüğüdür. Düden her dört veya beş yılda bir yeni baskılarla düzenli olarak güncellenmektedir. Aralık 2020 itibarıyla 28. baskısındadır. On iki cilt halinde basılmıştır ve her cilt, alıntı kelimeler, etimoloji, telaffuz, eşanlamlılar vb. gibi Alman dilinin farklı yönlerini kapsamaktadır. Bu ciltlerden ilki olan Die deutsche Rechtschreibung (İngilizce: Almanca yazım), uzun süredir Almanca yazım kuralları için kuralcı kaynak olmuştur. Düden, Alman dilinin grameri, imlası ve kullanımına ilişkin kesin kuralları belirten, Alman dilinin önde gelen dil kaynağı haline geldi.

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