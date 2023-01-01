WebCatalog
Curio

Curio

curio.io

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Curio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Meraklı kalın ve öğrenmeye devam edin. Curio ile The Wall Street Journal, The Washington Post, WIRED, FT, The Guardian ve çok daha fazlası dahil olmak üzere dünyanın en iyi yayınlarından özel seslerden ilham alacaksınız. En iyi hikayeleri seçiyor ve bunları dinleyebileceğiniz seslere dönüştürüyoruz. Sonsuz son dakika haberleri arasında gezinmeyi bırakın ve bunun yerine farklı düşünmenize yardımcı olacak fikirleri keşfetmeye başlayın. Her gün öğrenmek, büyümek ve yeni bir şeyler keşfetmek için hemen Curio'yu edinin.

Web Sitesi: curio.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Curio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

TMZ

TMZ

tmz.com

Napster

Napster

web.napster.com

The Providence Journal

The Providence Journal

providencejournal.com

Akron Beacon Journal

Akron Beacon Journal

beaconjournal.com

Delaware Online

Delaware Online

delawareonline.com

Rolling Stone

Rolling Stone

rollingstone.com

StackSkills

StackSkills

stackskills.com

The Economic Times

The Economic Times

economictimes.indiatimes.com

News-Journal-Daytona Beach

News-Journal-Daytona Beach

news-journalonline.com

AllMusic

AllMusic

allmusic.com

Smithsonian Magazine

Smithsonian Magazine

smithsonianmag.com

Voot Kids

Voot Kids

vootkids.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası