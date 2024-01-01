Listen2It

Listen2It

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Web Sitesi: getlisten2it.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Listen2It çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Listen2It, metin içeriğinin ses versiyonunu saniyeler içinde otomatik olarak oluşturur. Kullanıcılar, 75 farklı dilde 600'den fazla gerçeğe yakın metin ve konuşma sesi arasından seçim yaparak markalarına benzersiz bir ses kazandırabilir. Buna ek olarak listen2It, kullanıcıya perde, hız, ton gibi gelişmiş kontrolleri özelleştirmek ve milyonlarca ses kombinasyonu oluşturmak için tam kontrol sağlar. Ayrıca markaya uygun özelleştirilebilir tasarımlara, renklere ve düğmelere sahip, önceden oluşturulmuş bir ses oynatıcısı da sunar. Kodu web sitesine yerleştirerek veya içerik yönetim sistemindeki bir eklentiyi etkinleştirerek kolayca entegre edilebilir. Süper özellik listesi burada bitmiyor. Kullanıcılar ayrıca seslerinin nasıl performans gösterdiğini görmek için önemli bilgiler ve analizler toplayabilir, bu da ses içeriğini optimize etmelerine ve daha fazla izleyicinin ilgisini çekmelerine yardımcı olur."
Kategoriler:
Music & Audio
Metinden Konuşmaya Yazılımı

Web Sitesi: getlisten2it.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Listen2It ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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