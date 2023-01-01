WebCatalog
Matecat

Matecat

matecat.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Matecat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Matecat ücretsiz ve açık kaynaklı bir çevrimiçi CAT aracıdır. Çeviri şirketleri, çevirmenler ve kurumsal kullanıcılar için ücretsizdir.

Web Sitesi: matecat.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Matecat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Purrli

Purrli

purrli.com

Activepieces

Activepieces

cloud.activepieces.com

Trianglify.io

Trianglify.io

trianglify.io

Reverso

Reverso

reverso.net

LibreTranslate

LibreTranslate

libretranslate.com

Memsource

Memsource

cloud.memsource.com

Fossa

Fossa

app.fossa.com

Mattermost

Mattermost

customers.mattermost.com

Fosscord

Fosscord

fosscord.com

Drupal

Drupal

drupal.org

OpenCart

OpenCart

opencart.com

BuildBuddy

BuildBuddy

app.buildbuddy.io

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası