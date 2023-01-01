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Trianglify.io, düşük poli arka planlar, dokular ve vektörler oluşturmaya yönelik bir araçtır. Açık kaynaklı bir kütüphane olan Trianglify'ı temel alır.

Web Sitesi: trianglify.io

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