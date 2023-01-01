WebCatalog
It’s FOSS

It’s FOSS

itsfoss.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde It’s FOSS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

FOSS, genel olarak Açık Kaynak ve özel olarak Linux'a odaklanan ödüllü bir web portalıdır.

Web Sitesi: itsfoss.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, It’s FOSS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Phoronix

Phoronix

phoronix.com

DistroWatch

DistroWatch

distrowatch.com

The Advocate

The Advocate

theadvocate.com

Linux-Tech & More

Linux-Tech & More

linuxtechmore.com

Moodle

Moodle

moodle.org

Slashdot

Slashdot

slashdot.org

WiseStamp

WiseStamp

webapp.wisestamp.com

Google Play Movies

Google Play Movies

play.google.com

CHUMS

CHUMS

app.chums.org

Arkansas Democrat-Gazette

Arkansas Democrat-Gazette

arkansasonline.com

Trianglify.io

Trianglify.io

trianglify.io

Pepperstone WebTrader

Pepperstone WebTrader

webtrader.pepperstone.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası