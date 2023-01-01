WebCatalog
DistroWatch

DistroWatch

distrowatch.com

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DistroWatch, çeşitli Linux dağıtımlarının yanı sıra diğer özgür yazılım/açık kaynak Unix benzeri işletim sistemleri hakkında haberler, dağıtım sayfalarının sıralamaları ve diğer genel bilgileri sağlayan bir web sitesidir.

Web Sitesi: distrowatch.com

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