WebCatalog
Penpot

Penpot

design.penpot.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Penpot çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Penpot, alanlar arası ekiplere yönelik ilk Açık Kaynak tasarım ve prototip oluşturma platformudur. İşletim sistemlerine bağımlı olmayan Penpot web tabanlıdır ve açık web standartlarıyla (SVG) çalışır. Herkes için ve topluluk tarafından güçlendiriliyor.

Web Sitesi: penpot.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Penpot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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