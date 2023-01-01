WebCatalog

Figma

Figma

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Web Sitesi: figma.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Figma çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Figma, macOS ve Windows için masaüstü uygulamaları tarafından etkinleştirilen ek çevrimdışı özelliklere sahip, öncelikle web tabanlı bir vektör grafik düzenleyicisi ve prototip oluşturma aracıdır. Android ve iOS için Figma Mirror yardımcı uygulamaları, Figma prototiplerinin mobil cihazlarda görüntülenmesine olanak tanır. Figma'nın özellik seti, gerçek zamanlı işbirliğine vurgu yaparak kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi tasarımında kullanıma odaklanıyor.

Web Sitesi: figma.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Figma ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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