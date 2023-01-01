Wire, Wire Swiss tarafından oluşturulan şifreli bir iletişim ve işbirliği uygulamasıdır. İOS, Android, Windows, macOS, Linux ve Firefox gibi web tarayıcılarında kullanılabilir. Wire, tamamı güvenli uçtan uca şifrelemeyle korunan mesajlaşma, sesli aramalar, görüntülü aramalar, konferans görüşmeleri, dosya paylaşımı ve harici işbirliği içeren bir işbirliği paketi sunar. Wire, kendi güvenlik teknolojisi üzerine kurulu üç çözüm sunar: Wire'ın işletmelere yönelik işbirliği özelliğini sunan Wire Pro, büyük ölçekli veya düzenlemeye tabi kuruluşlar için ek özelliklere sahip Wire Pro yeteneklerini içeren Wire Enterprise ve isteğe bağlı kriz işbirliği paketi Wire Red. . Ayrıca kişisel kullanım için güvenli bir mesajlaşma uygulaması olan Wire Personal'ı da sunuyorlar.

Web Sitesi: wire.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wire ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.