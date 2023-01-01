WebCatalog
Poly

Poly

withpoly.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Poly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Poly ile Dokular Oluşturun. Ücretsiz çevrimiçi düzenleyicide yapay zeka ile 3D materyaller oluşturun veya büyüyen topluluk kitaplığımızda arama yapın.

Web Sitesi: withpoly.com

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