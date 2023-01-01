WebCatalog
Oryx

Oryx

configure.zsa.io

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Oryx çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Klavyenizi yapılandırmak için güçlü, görsel bir araç. Açık kaynaklı QMK ürün yazılımını temel alır.

Web Sitesi: configure.zsa.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Oryx ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Trianglify.io

Trianglify.io

trianglify.io

Activepieces

Activepieces

cloud.activepieces.com

Kanban Tool

Kanban Tool

kanbantool.com

Buddy

Buddy

app.buddy.works

Plausible

Plausible

plausible.io

Mage AI

Mage AI

mage.ai

Semgrep

Semgrep

semgrep.dev

DartPad

DartPad

dartpad.dev

ClearFlask

ClearFlask

clearflask.com

Plane

Plane

app.plane.so

CHUMS

CHUMS

app.chums.org

Preset

Preset

manage.app.preset.io

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası