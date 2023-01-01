Klavyenizi yapılandırmak için güçlü, görsel bir araç. Açık kaynaklı QMK ürün yazılımını temel alır.

Web Sitesi: configure.zsa.io

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