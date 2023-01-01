WebCatalog
Vecteezy

Vecteezy

vecteezy.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Vecteezy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dünyanın dört bir yanından sanatçıların telifsiz vektörlerini, küçük resim grafiklerini, simgelerini, hazır fotoğraflarını, hazır videolarını, arka planlarını, desenlerini, afişlerini ve tasarımlarını keşfedin!

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