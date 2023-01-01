WebCatalog
Twenty20

Twenty20

twenty20.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Twenty20 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dünyanın dört bir yanındaki fotoğrafçılardan kitle kaynaklı olarak elde edilen milyonlarca gerçek dünyaya özgü görüntüyü keşfedin. Nihayet. Berbat olmayan stok fotoğrafların keyfini çıkarın.

Web Sitesi: twenty20.com

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