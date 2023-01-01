Alternatifler - Google Translation Hub

Google Translate

translate.google.com

Google Çeviri, metinleri ve web sitelerini bir dilden diğerine çevirmek için Google tarafından geliştirilen ücretsiz, çok dilli bir sinir makinesi çeviri hizmetidir. Bir web sitesi arayüzü, Android ve iOS için bir mobil uygulama ve geliştiricilerin tarayıcı uzantıları ve yazılım uygulamaları oluştur...