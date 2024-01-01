DubWiz, tamamen modern yapay zeka teknolojilerine dayalı bir video çeviri ve dublaj hizmetidir. Şirketinizin ürün videosunu yerel pazar için Japonca'ya, örneğin Almanca'ya kolayca kopyalamanıza ve yerelleştirmenize olanak tanır. Veya YouTube'da canlı bir yemek tarifini Arapça'dan Fransızca'ya çevirin. Tek ihtiyacınız olan bir tarayıcı ve internet erişimi. DubWiz, çeşitli hizmetleri tek bir kullanışlı hizmette birleştirerek rakiplerinden öne çıkıyor. Şu anda 142 dili ve bölgesel lehçeyi (herhangi birinden herhangi birine çeviri yapabilirsiniz) ve 785 sinir sesini desteklemektedir.

Web Sitesi: dubwiz.com

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