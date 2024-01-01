Lightly AI

Makine öğrenimi ekiplerinin daha iyi verilerle daha iyi modeller oluşturmasına hafifçe yardımcı olur. Şirketlerin aktif öğrenmeyi kullanarak model eğitimi için doğru verileri seçmesine olanak tanır. Gelişmiş filtreleme ve aktif öğrenme algoritmaları aracılığıyla model eğitimi için en iyi örnekleri akıllıca seçin. * Sınıf dağılımlarınızı dengeleyin, fazlalıkları ve veri kümesi önyargılarını kaldırın. Hedef doğruluğunuza ulaşana kadar model eğitimi için yalnızca en iyi verileri etiketleyin. * Veri kümelerinizin kalitesini ve çeşitliliğini analiz edin. Lightly'nin büyük resimden verilerinizin en küçük nüanslarına kadar bütünsel görünümleriyle verilerinizi daha iyi anlayın. Zamandan ve paradan tasarruf etmek için etiketlemeden önce sınıf dağılımlarını, veri kümesi boşluklarını ve temsil önyargılarını ortaya çıkarın. * Üretimdeki model performansınızı izleyin. Aykırı değerleri ve başarısızlık durumlarını tespit edin. * Dağıtım dışı verileri doğrudan uçtan veya buluttan seçin. Modeli yeniden eğitmek ve güncellemek için verileri geri gönderin. * Veri kümenizi yönetin. Farklı sürümleri takip edin ve veri kümeniz hazır olduğunda tek tuşla etiketleyerek paylaşın. Bu Hafifçe: Uçtan uca aktif öğrenme

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