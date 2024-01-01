WebCatalog

Lightly AI

Lightly AI

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: lightly.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Lightly AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Makine öğrenimi ekiplerinin daha iyi verilerle daha iyi modeller oluşturmasına hafifçe yardımcı olur. Şirketlerin aktif öğrenmeyi kullanarak model eğitimi için doğru verileri seçmesine olanak tanır. Gelişmiş filtreleme ve aktif öğrenme algoritmaları aracılığıyla model eğitimi için en iyi örnekleri akıllıca seçin. * Sınıf dağılımlarınızı dengeleyin, fazlalıkları ve veri kümesi önyargılarını kaldırın. Hedef doğruluğunuza ulaşana kadar model eğitimi için yalnızca en iyi verileri etiketleyin. * Veri kümelerinizin kalitesini ve çeşitliliğini analiz edin. Lightly'nin büyük resimden verilerinizin en küçük nüanslarına kadar bütünsel görünümleriyle verilerinizi daha iyi anlayın. Zamandan ve paradan tasarruf etmek için etiketlemeden önce sınıf dağılımlarını, veri kümesi boşluklarını ve temsil önyargılarını ortaya çıkarın. * Üretimdeki model performansınızı izleyin. Aykırı değerleri ve başarısızlık durumlarını tespit edin. * Dağıtım dışı verileri doğrudan uçtan veya buluttan seçin. Modeli yeniden eğitmek ve güncellemek için verileri geri gönderin. * Veri kümenizi yönetin. Farklı sürümleri takip edin ve veri kümeniz hazır olduğunda tek tuşla etiketleyerek paylaşın. Bu Hafifçe: Uçtan uca aktif öğrenme

Kategoriler:

Software Development
Aktif Öğrenme Araçları Yazılımı

Web Sitesi: lightly.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lightly AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

V7

V7

v7labs.com

Modal

Modal

modal.com

Cleanlab

Cleanlab

cleanlab.ai

Galileo AI

Galileo AI

usegalileo.ai

Encord

Encord

encord.com

Dataloop

Dataloop

dataloop.ai

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Encord

Encord

encord.com

V7

V7

v7labs.com

Innovatiana

Innovatiana

innovatiana.com

Cleanlab

Cleanlab

cleanlab.ai

Datasaur

Datasaur

datasaur.ai

Kern AI

Kern AI

kern.ai

RapidMiner

RapidMiner

rapidminer.com

Cloud Campaign

Cloud Campaign

cloudcampaign.com

Career.Place

Career.Place

career.place

Scale AI

Scale AI

scale.com

Prepar

Prepar

prepar.me

Humanloop

Humanloop

humanloop.com

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.