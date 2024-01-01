Ağırlıklar ve Önyargılar: Yapay zeka geliştirici platformu. Hiperparametreler ve kodlardan model ağırlıkları ve veri kümesi sürümlerine kadar modellerinizi Ağırlıklar ve Önyargılar ile tekrarlanabilir hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeyi takip edin. Weights & Biases, çerçeve, ortam veya iş akışından bağımsız olarak modellerini ve veri hatlarını optimize ederek, görselleştirerek, üzerinde işbirliği yaparak ve standartlaştırarak ML ekibinizin üretkenliklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olur. OpenAI, Lyft, Pfizer, Qualcomm, NVIDIA, Toyota, GitHub ve MILA'daki makine öğrenimi mühendisleri tarafından kullanılan W&B, makine öğrenimine yönelik yeni en iyi uygulamalar standardının bir parçasıdır. W&B, kişisel kullanım ve akademik projeler için ücretsizdir ve başlamak kolaydır.

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