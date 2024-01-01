ZenML

ZenML

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Web Sitesi: zenml.io

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ZenML is an extensible, open-source MLOps framework for creating portable, production-ready MLOps pipelines. It's built for data scientists, ML Engineers, and MLOps Developers to collaborate as they develop to production. ZenML has simple, flexible syntax, is cloud- and tool-agnostic, and has interfaces/abstractions that are catered towards ML workflows. ZenML brings together all your favorite tools in one place so you can tailor your workflow to cater to your needs.
Kategoriler:
Software Development
MLOps Platformları

Web Sitesi: zenml.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, ZenML ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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