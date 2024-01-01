Valohai

Valohai

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Web Sitesi: valohai.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Valohai, ML Öncüleri için özel olarak tasarlanmış MLOps platformudur ve onlara eksik oldukları her şeyi mantıklı olan tek bir platformda sunar. Artık tek bir tıklamayla binlerce deney yürütüyorlar ve güvendikleri veriler oluşturuyorlar. Uzun ömürlü şeyler inşa etmeyi sevdikleri araçları kullanırken. Ve Valohai sayesinde makine öğrenimi ekipleri, modellerden metriklere kadar her konuda kolayca işbirliği yapabilir. ML Pioneers'ın daha hızlı geliştirmesine ve dünyaya daha güçlü ürünler sunmasına olanak tanıyor.
Kategoriler:
Software Development
MLOps Platforms

Web Sitesi: valohai.com

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