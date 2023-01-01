Prisma Data Platform

Prisma ORM, TypeScript ve Node.js geliştiricilerinin veritabanlarına veri okumasını ve yazmasını kolaylaştırır. Prisma Veri Platformu, bu işlevselliği, özellikle sunucusuz ve uç ortamlarda olmak üzere üretimde kullanımını kolaylaştıran bir dizi özellik ile bir araya getiriyor.

Web Sitesi: prisma.io

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