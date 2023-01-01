WebCatalog
Prisma Data Platform

Prisma Data Platform

cloud.prisma.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Prisma Data Platform çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Prisma ORM, TypeScript ve Node.js geliştiricilerinin veritabanlarına veri okumasını ve yazmasını kolaylaştırır. Prisma Veri Platformu, bu işlevselliği, özellikle sunucusuz ve uç ortamlarda olmak üzere üretimde kullanımını kolaylaştıran bir dizi özellik ile bir araya getiriyor.

Web Sitesi: prisma.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Prisma Data Platform ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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