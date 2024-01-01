WebCatalog

Galileo AI

Galileo AI

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Web Sitesi: usegalileo.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Galileo AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Galileo AI, üretken yapay zeka çağında kullanıcı arayüzü tasarımının yapılma biçiminde devrim yaratıyor. Galileo'nun son teknoloji ürünü yapay zekası, doğal dilden yüksek kaliteli kullanıcı arayüzü tasarımları oluşturarak insanlara hayal güçlerinin ötesinde tasarım yapma gücü veriyor.

Kategoriler:

Utilities
Aktif Öğrenme Araçları Yazılımı

Web Sitesi: usegalileo.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Galileo AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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