Konut Planlaması için Üretken Tasarım Üretken yapay zeka ile tasarımda devrim yaratan Maket, herkese konut kat planlarını, 3D görüntülemeleri otomatikleştirme ve sınırsız stilleri keşfetme gücü veriyor

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