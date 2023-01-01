WebCatalog
Maket

Maket

maket.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Maket çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Konut Planlaması için Üretken Tasarım Üretken yapay zeka ile tasarımda devrim yaratan Maket, herkese konut kat planlarını, 3D görüntülemeleri otomatikleştirme ve sınırsız stilleri keşfetme gücü veriyor

Web Sitesi: maket.ai

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