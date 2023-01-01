Sevdiğiniz renklerle tasarlayın. Khroma, hangi renkleri beğendiğinizi öğrenmek için yapay zekayı kullanır ve keşfetmeniz, aramanız ve kaydetmeniz için sınırsız paletler oluşturur.

Web Sitesi: khroma.co

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