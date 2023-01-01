WebCatalog
Khroma

Khroma

khroma.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Khroma çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sevdiğiniz renklerle tasarlayın. Khroma, hangi renkleri beğendiğinizi öğrenmek için yapay zekayı kullanır ve keşfetmeniz, aramanız ve kaydetmeniz için sınırsız paletler oluşturur.

Web Sitesi: khroma.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Khroma ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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