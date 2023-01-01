WebCatalog
Raygun

Raygun

raygun.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Raygun çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

X-ray görüşünü kodunuza dahil edin Raygun, web ve mobil uygulamalarınızın kalitesi ve performansı hakkında anında görünürlük sağlar. Müşterilerinize daha iyi deneyimler sunmak için sorunları daha hızlı tespit edin, çoğaltın ve çözün.

Web Sitesi: raygun.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Raygun ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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