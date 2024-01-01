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Trooya, müşterilere yanıt vermenizi, sorunlarını çözmenizi ve iyi niyetlerini kazanmanızı sağlayan bulut tabanlı bir sosyal medya iletişim merkezidir.

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