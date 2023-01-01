WebCatalog

Patchstack

Patchstack

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: patchstack.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Patchstack çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Patchstack ile web sitelerini eklenti açıklarına karşı koruyun. Yeni güvenlik açıklarına karşı korumayı ilk alan siz olun.

Web Sitesi: patchstack.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Patchstack ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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