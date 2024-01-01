Gerçekten Basit SSL, WordPress web sitelerinin güvenliğini sağlama ve HTTPS'ye taşıma sürecini basitleştirmek için tasarlanmış bir WordPress eklentisidir. Web sitesi sahiplerinin web sitelerinde SSL (Güvenli Yuva Katmanı) şifrelemesini etkinleştirmeleri için basit bir çözüm sunarak ziyaretçiler için güvenli bağlantılar ve gelişmiş güvenlik sağlar. Gerçekten Basit SSL, web sitelerinde SSL şifrelemesini kolay ve etkili bir şekilde uygulayarak güvenliği artırmak ve ziyaretçi gizliliğini korumak isteyen WordPress web sitesi sahipleri için önemli bir araçtır.

Web Sitesi: really-simple-ssl.com

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