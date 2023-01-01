WebCatalog
RestCase

RestCase

restcase.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde RestCase çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tasarım öncelikli yaklaşım, API geliştirmenin öncesinde veya erken aşamasında gerçekleşir ve bu yaklaşımın ilk çıktısı, API'nin insan ve makine tarafından okunabilen bir tanımıdır. Başlangıçtan itibaren API güvenliğine odaklanmak kritik olduğundan RestCase, API tanımlarını güvenlik sorunları ve diğer güvenlik açıkları açısından analiz eder.

Web Sitesi: restcase.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, RestCase ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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