Tasarım öncelikli yaklaşım, API geliştirmenin öncesinde veya erken aşamasında gerçekleşir ve bu yaklaşımın ilk çıktısı, API'nin insan ve makine tarafından okunabilen bir tanımıdır. Başlangıçtan itibaren API güvenliğine odaklanmak kritik olduğundan RestCase, API tanımlarını güvenlik sorunları ve diğer güvenlik açıkları açısından analiz eder.

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