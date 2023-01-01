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Services Australia

Services Australia

servicesaustralia.gov.au

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Services Australia, eski adıyla İnsani Hizmetler Departmanı ve ondan önce Sosyal Güvenlik Departmanı, Avustralya Hükümeti'nin, uygun Avustralya vatandaşlarına ve daimi oturma iznine sahip kişilere çeşitli refah, sağlık, nafaka ödemeleri ve diğer hizmetleri sunmaktan sorumlu bir yürütme kurumudur. .

Web Sitesi: servicesaustralia.gov.au

Yasal Uyarı: WebCatalog, Services Australia ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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