Services Australia, eski adıyla İnsani Hizmetler Departmanı ve ondan önce Sosyal Güvenlik Departmanı, Avustralya Hükümeti'nin, uygun Avustralya vatandaşlarına ve daimi oturma iznine sahip kişilere çeşitli refah, sağlık, nafaka ödemeleri ve diğer hizmetleri sunmaktan sorumlu bir yürütme kurumudur. .

Web Sitesi: servicesaustralia.gov.au

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