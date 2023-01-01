Newcastle Permanent Building Society, merkez ofisi Newcastle, New South Wales, Avustralya'da bulunan bir Avustralya finans kurumudur. Ailelerin kendi evlerini satın almalarına yardımcı olmak isteyen benzer düşüncelere sahip bir grup kişi tarafından 1903 yılında kuruldu.

Web Sitesi: newcastlepermanent.com.au

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