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Bamboo Airways olarak faaliyet gösteren Bamboo Airways JSC, FLC Group'a ait, Quy Nhơn, Vietnam'da kayıtlı ve merkez ofisi Hanoi'nin Cầu Giấy Bölgesi'nde bulunan bir Vietnam eğlence havayolu şirketidir. 2017 yılında kurulan havayolu, 16 Ocak 2019'da faaliyete geçti.

Web Sitesi: bambooairways.com

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