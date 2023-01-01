Paxos küresel, sürtünmesiz bir ekonomi yaratıyor. Paxos, fiziksel ve dijital varlıklar arasında hareketi mümkün kılmak için altyapı oluşturan, düzenlemeye tabi bir finans kurumudur.

Web Sitesi: paxos.com

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