WebCatalog
Canvas E-zigurat

Canvas E-zigurat

canvas.e-zigurat.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Canvas E-zigurat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Zigurat Global Teknoloji Enstitüsü insanı, bilgiyi, endüstriyi ve teknolojiyi bir araya getirmeyi başarmış bir eğitim kurumudur.

Web Sitesi: e-zigurat.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Canvas E-zigurat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

50skills

50skills

admin.50skills.com

Slator

Slator

slator.com

Marketing Systems Group

Marketing Systems Group

portal.m-s-g.com

openHPI

openHPI

open.hpi.de

The Information

The Information

theinformation.com

Airbit

Airbit

airbit.com

Gelato

Gelato

gelato.com

Zoho Connect

Zoho Connect

accounts.zoho.com

Join

Join

joinjoaomgcd.appspot.com

Envoy

Envoy

dashboard.envoy.com

Naver Cloud

Naver Cloud

auth.ncloud.com

SASIP Institute

SASIP Institute

sasipinstitute.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası